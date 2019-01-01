Легендарный голливудский режиссер признался в ненависти к фильмам MARVEL

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Marvel /Flickr

Знаменитый голливудский режиссер Терри Гиллиам присоединился к высказываниям Мартина Скорсезе и Фрэнсиса Форда Копполы, критикующим супергеройские блокбастеры от студии Marvel. Кинодел рассказал, что ненавидит эти фильмы и даже привел пример.

Терри Гиллиам /Getty Images

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"Я возненавидел Черную Пантеру. Этот фильм сводил меня с ума. Он дает молодым темнокожим ребятам идею, что это то, во что можно верить. Чушь собачья. Это полная чушь. Я думаю, что люди, которые сделали это, никогда не были в Африке", - высказался Гиллиам. Он также добавил, что студия Disney могла бы вложить свои средства в создание чего-то более реалистичного.

Кроме этого, режиссер признался, что фильмы Marvel мешают другим проектам в прокате. "Мне не нравится, что такие картины доминируют в индустрии. Они получают деньги, которые должны быть доступны для создания разнообразных фильмов", - резюмировал он.

Напомним, что последним вышедшим фильмом Терри Гиллиама является Человек, который убил Дон Кихота.

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