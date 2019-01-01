"Серьезно обсуждалось": Гоша Куценко рассказал о планах стать президентом Украины

Актер собирался баллотироваться в президенты десять лет назад

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Гоша Куценко /instagram.com/goshakutsenko

Знаменитый актер Гоша Куценко, родившийся в Запорожье и проживший несколько лет во Львове, дал интервью российскому изданию Вечерняя Москва, в котором признался, что мечтал баллотироваться в президенты Украины. Он признался, что в последнее время часто думал о том, как бы вел себя на посту главы государства или же как бы такового в кино.

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По словам актера, такая роль является самой сложной в мире. "Когда-то хотел я ведь быть президентом Украины. Нет, правда, не смейтесь. Лет десять назад. Это даже обсуждалось достаточно серьезно. Но у меня заболела мама, и я забыл об этом своем желании", - признался Куценко.

Напомним, что актер Гоша Куценко стал знаменитым благодаря фильму Антикиллер 2002-го года. После этого он снялся в большом количестве различных лент. В 2018-ом году он попал в базу сайта Миротворец.

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