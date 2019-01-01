Появились новые подробности о боевике Телохранитель киллера 2

Поделись







Телохранитель киллера /Flickr

Комедийный экшен Телохранитель киллера с Райаном Рейнольдсом и Сэмюэлом Л. Джексоном стал хитом 2017-ого года. Слухи о сиквеле под названием Телохранитель жены киллера ходили уже довольно долго, однако теперь он обзавелся официальной датой выхода - 28 августа 2020 года.

Читай также: ТОП-5 классных новых фильмов с Сэмюэлом Л. Джексоном

Главные раз главные герои и жена одного из них объединятся ради участия в некой специальной операции на Амальфитанском побережье. Вместе они должны будут остановить крупную кибератаку, которая сможет разрушить Европу.

Напомним, что первая часть Телохранителя киллера вышла летом 2017-го.

Ранее сообщалось о том, что украинский фильм попал в рейтинг лучших фильмов десятилетия от Rolling Stone