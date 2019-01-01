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Особенные /Пресс-служба

В сети появился украинский трейлер нового душевного фильма "Особенные" от мастеров-режиссеров Эрика Толедано и Оливье Накаш ( "1 + 1", "Самба", "1 + 1 = свадьба") с Венсаном Касселем в главной роли. В широкий прокат лента выйдет 6 февраля.

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Настоящие супергерои живут среди нас. Они не летают над землей и не стреляют молниями. Они тихо делают свое дело ежедневно, создают настоящее чудо для особенных людей, от которых отказались все остальные.

Настоящая история двух друзей, которые в течение 20 лет дарили надежду, от двух талантливых режиссеров, каждый фильм которых - настоящий эмоциональный шедевр. С 6 февраля во всех кинотеатрах Украины!

Ранее сообщалось о том, что вышел атмосферный трейлер боевика Лучший Стрелок 2