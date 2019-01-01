"Эпичный и масштабный финал": Критики расхвалили новые Звездные Войны

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Звездные Войны: Скайуокер. Восход /Flickr

До выхода долгожданного девятого эпизода Звездных Войн осталось всего каких-то два дня, однако в Америке фанаты уже стоят в очередях, а многим интересно узнать, каким же все-таки вышел финал истории. Рецензии можно будет публиковать в среду (от нас она тоже будет), а пока первые критики, посмотревшие фильм, написали о своих впечатлениях в социальных сетях.

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Журналист Роб Кайс написал, что это "невероятно удовлетворительный и масштабный финал саги". По его словам, именно эта часть разбирается со всеми проблемами и персонажами, которые были в прошлых двух фильмах.

Звездные Войны: Скайуокер. Восход /Flickr

"Джей Джей Абрамс справился. Он смог создать связный финал трилогии, который смотрится как идеальный конец всей саги. Я эмоционально вымотан. Фанаты „Звездных войн“ будут очень счастливы", - рассказал Питер Сиретта.

"Фильм совершенно эпический. От начала и до конца. Звездные войны 9 - это потрясающий финал, который наполнен таким количеством ВСЕГО. Экшн, приключения, ответы на важные вопросы, юмор, душа, любовь и стойкость. Я провел всю вторую половину со слезами на глазах. Это замечательный способ закончить историю Скайуокеров", - высказался Эрик Дэвис.

Звездные Войны: Скайуокер. Восход /Flickr

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А вот критик Анжелика Джексон и вовсе заявила, что фильм довел ее до слез: "Я плакала трижды. Что, кажется, отлично подходит финалу третьей трилогии, которой я посвятила большую часть моей жизни. Фильм одновременно все и ничего из того, что я ожидала".

Напомним, что увидеть блокбастер Звездные Войны: Скайуокер. Восход можно будет уже с 19-го декабря во всех кинотеатрах страны.

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