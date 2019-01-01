Сериал Властелин Колец потерял главного актера

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Властелин Колец /Flickr

Долгожданный сериал Властелин Колец от Amazon не так давно обзавелся первыми актерами, которые сыграют ведущие роли в проекте. Одним из них был Уилл Поултер, однако ему пришлось отказаться от участия в съемках.

Уилл Поултер /Getty Images

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Официальной причиной случившегося, по информации издания Variety, стал конфликт в рабочем графике актера. Поултер участвует в нескольких других проектах, поэтому не смог найти подходящего времени на съемки в экранизации книг Дж. Р. Р. Толкина.

Первые эпизоды сериала Властелин Колец снимет Хуан Антонио Бонита. Дата выхода пока неизвестна.

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