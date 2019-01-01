Зрелищно и эпично: Вышел финальный трейлер сериала Ведьмак от Netflix

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Ведьмак /Скриншот

Самый ожидаемый сериал декабря Ведьмак от Netflix выйдет уже через неделю, а пока стриминговый сервис решил подогреть ожидания зрителей, выпустив зрелищный финальный трейлер.

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В ролике показали масштабные и эффектные сцены, которые выглядят достаточно эпично. Зрители также могут увидеть костюмы различных персонажей, сцены экшена, зрелищных сражений и натурные кадры. Напомним, что сюжет расскажет о ведьмаке Геральте из Ривии (его играет Генри Кавилл), который помогает людям бороться с магическими существами, а также впутывается в политические распри.

Все серии сериала Ведьмак выйдут 20-го декабря на платформе Netflix.

Ранее сообщалось о том, что появились первые отзывы критиков на сериал Ведьмак