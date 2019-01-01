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Вышел захватывающий трейлер блокбастера Чудо-женщина 2 от DC

Фильм выйдет летом 2020-го
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Чудо-женщина: 1984
Чудо-женщина: 1984
/facebook.com/wonderwomanfilm/

Warner и DC продолжают активную работу над самыми разными экранизациями комиксов, а теперь же за полгода до премьеры представили дебютный трейлер долгожданного блокбастера Чудо-женщина: 1984. Главные роли в нем сыграли Галь Гадот, Крис Пайн, Педро Паскаль и Кристен Уиг.

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На этот раз сюжет сиквела перенесется в 80-е в Америке, а в самом центре будет находится миллиардер, который хочет стать чуть ли не божеством. Не без помощи своей подопечной он находит древний артефакт для исполнения своей мечты, однако это приводит к неожиданным последствиям. И во все это оказывается вовлечена Диана, которая снова воссоединилась с ожившим возлюбленным Стивом.

Блокбастер Чудо-женщина: 1984 выйдет на широкие экраны 4-го июня 2020-го.

Ранее сообщалось о том, что Disney установили крупный рекорд в 2019-ом

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Чудо-женщина 2 Чудо женщина 1984 трейлер Dc Warner Галь Гадот Крис Пайн Все теги
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