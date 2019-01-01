Невеста и курьезы: Вышел новый трейлер украинской комедии Безумная Свадьба 2

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Безумная свадьба 2 /Скриншот

В Сети появился второй трейлер сиквела украинской комедии Безумная Свадьба (Скажене Весілля), который выйдет прямо перед новогодними праздниками. В ролике создатели показали динамичные отрывки из грядущего фильма, а также стало известно, кто сыграет новоиспеченную невесту - актриса Екатерина Кузнецова.

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Сюжет продолжения расскажет о возвращении второй дочери Василия, с которой он когда-то очень сильно поссорился. И приезд ее ознаменован немаловажным событием - свадьбой с человеком, который снова пришелся не по душе отцу.

Премьера комедии Безумная Свадьба 2 (Скажене Весілля 2) состоится 25-го декабря во всех кинотеатрах страны.

Ранее сообщалось о том, что Потап, Полякова и Винник взорвали YouTube клипом к Безумной Свадьбе 2