Невеста и курьезы: Вышел новый трейлер украинской комедии Безумная Свадьба 2
В Сети появился второй трейлер сиквела украинской комедии Безумная Свадьба (Скажене Весілля), который выйдет прямо перед новогодними праздниками. В ролике создатели показали динамичные отрывки из грядущего фильма, а также стало известно, кто сыграет новоиспеченную невесту - актриса Екатерина Кузнецова.
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Сюжет продолжения расскажет о возвращении второй дочери Василия, с которой он когда-то очень сильно поссорился. И приезд ее ознаменован немаловажным событием - свадьбой с человеком, который снова пришелся не по душе отцу.
Премьера комедии Безумная Свадьба 2 (Скажене Весілля 2) состоится 25-го декабря во всех кинотеатрах страны.
Ранее сообщалось о том, что Потап, Полякова и Винник взорвали YouTube клипом к Безумной Свадьбе 2