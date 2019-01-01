Шпионы-гонщики: Вышел трейлер сериала по экшену Форсаж от Netflix
Премьера шоу состоится в конце декабря
Форсаж/Flickr
Совсем недавно мы показывали первые появившиеся кадры из грядущего мультсериала Форсаж: Шпионы-Гонщики, основанного на масштабной экшен-франшизе Форсаж. Теперь же в Сети появился полноценный трейлер первого сезона.
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История сериала расскажет о парне по имени Тони, который является братом Доминика Торетто. Он оказывается завербован правительством ради внедрения в элитную гоночную лигу, которая является прикрытием для крупной преступной организации.
Мультсериал Форсаж: Шпионы-Гонщики выйдет на Netflix 26-го декабря.
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