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Шпионы-гонщики: Вышел трейлер сериала по экшену Форсаж от Netflix

Премьера шоу состоится в конце декабря
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Форсаж
Форсаж
/Flickr

Совсем недавно мы показывали первые появившиеся кадры из грядущего мультсериала Форсаж: Шпионы-Гонщики, основанного на масштабной экшен-франшизе Форсаж. Теперь же в Сети появился полноценный трейлер первого сезона.

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История сериала расскажет о парне по имени Тони, который является братом Доминика Торетто. Он оказывается завербован правительством ради внедрения в элитную гоночную лигу, которая является прикрытием для крупной преступной организации.

Мультсериал Форсаж: Шпионы-Гонщики выйдет на Netflix 26-го декабря.

Ранее сообщалось о том, что в Америке определили лучшие фильмы и сериалы 2019 года

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