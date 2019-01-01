Героический эпик: Вышел зрелищный трейлер киноадаптации Мулан от Disney

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Мулан /Flickr

Вслед за многочисленными киноадаптациями диснеевских мультфильмов (Аладдин, Король Лев, Дамбо и прочие) студия взялась и за Мулан 1998-го года. Ремейк выйдет уже весной 2020-ого, а пока в Сети появился полноценный трейлер, который знакомит с персонажами, историей и общей атмосферой картины, напоминающей героический эпик.

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Сюжет расскажет о нападении племени гуннов на Китай, во время которого отважная девушка Мулан переоделась в мужскую одежду, дабы присоединиться к воинам. Она отправится в опасное приключение, а сопроводит ее снова Мушу, который в игровой версии будет не полюбившимся зрителям драконом, а птицей феникс.

Премьера киноадаптации Мулан от Disney состоится 26 марта 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что появилось фото со съемок Аватара 2