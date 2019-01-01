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Возвращение легенды: Джим Керри может снова сыграть Эйса Вентуру

По слухам, Warner готовят продолжение комедийного хита
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Эйс Вентура
Эйс Вентура
/Flickr

Знаменитый голливудский актер и комик Джим Керри в 1994-ом году сыграл одну из самых популярных своих ролей - Эйса Вентуру в одноименном фильме, который позже получил продолжение. Теперь же, как сообщает издание We Got This Covered, студия Warner рассматривает возможность снять третью часть спустя 25 лет.

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В триквеле также может вернуться к образу эксцентричного детектива, разыскивающего домашних животных, сам Джим Керри. По существующей информации, он уже изъявил желание присоединиться к работе над фильмом. Деталей о сюжете и датах пока нет.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер блокбастера Черная Вдова от MARVEL

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Джим Керри Эйс Вентура Эйс Вентура 3 Warner комедия Все теги
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