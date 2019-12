Возвращение легенды: Джим Керри может снова сыграть Эйса Вентуру

Поделись







Эйс Вентура /Flickr

Знаменитый голливудский актер и комик Джим Керри в 1994-ом году сыграл одну из самых популярных своих ролей - Эйса Вентуру в одноименном фильме, который позже получил продолжение. Теперь же, как сообщает издание We Got This Covered, студия Warner рассматривает возможность снять третью часть спустя 25 лет.

Читай также: Вышел трейлер фильма Соник с Джимом Керри

В триквеле также может вернуться к образу эксцентричного детектива, разыскивающего домашних животных, сам Джим Керри. По существующей информации, он уже изъявил желание присоединиться к работе над фильмом. Деталей о сюжете и датах пока нет.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер блокбастера Черная Вдова от MARVEL