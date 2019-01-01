Переключиться на мобильную версию

Украинский фильм о Донбассе получил престижную британскую кинопремию

Фильм Анна стал призером на BIFA-2019
Поделись

Анна
Анна
/Кадр из фильма

В понедельник, 2 декабря, состоялась церемония вручения BIFA-2019 - британской премии за заслуги в независимом кинематографе. Одним из триумфаторов в этом году стал украинский фильм Анна, победивший в номинации Лучший британский короткометражный фильм.

Читай также: Рецензия на фильм Цена Правды

Как известно, всего было представлено 17 короткометражек в данной категории. Режиссер Декель Беренсон снимал ленту в Украине вместе с украинскими профессионалами. Сюжет картины рассказывает о 45-летней матери-одиночке из Донбасса, которая воспитывает сына. Из-за своей тяжелой жизни она решает обратиться в брачной агентство, чтобы найти мужчину.

Премьера фильма Анна состоялась на 72-ом Каннском кинофестивале.

Ранее сообщалось о том, что в Нью-Йорке назвали лучший независимый фильм 2019-го

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Украинское кино кинопремия BIFA независимое кино Анна Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь