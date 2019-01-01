Украинский фильм о Донбассе получил престижную британскую кинопремию

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Анна /Кадр из фильма

В понедельник, 2 декабря, состоялась церемония вручения BIFA-2019 - британской премии за заслуги в независимом кинематографе. Одним из триумфаторов в этом году стал украинский фильм Анна, победивший в номинации Лучший британский короткометражный фильм.

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Как известно, всего было представлено 17 короткометражек в данной категории. Режиссер Декель Беренсон снимал ленту в Украине вместе с украинскими профессионалами. Сюжет картины рассказывает о 45-летней матери-одиночке из Донбасса, которая воспитывает сына. Из-за своей тяжелой жизни она решает обратиться в брачной агентство, чтобы найти мужчину.

Премьера фильма Анна состоялась на 72-ом Каннском кинофестивале.

Ранее сообщалось о том, что в Нью-Йорке назвали лучший независимый фильм 2019-го