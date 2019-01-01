Возвращение Джеймса Бонда: Вышел первый тизер боевика Не время умирать

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Бонд 25 /Flickr

Юбилейный 25-ый фильм об агенте 007 Джеймсе Бонде под названием Не время умирать, который станет последним для Дэниэла Крэйга в этом амплуа, обзавелся первым 14-секундным тизером. Но это не последний подарок для ожидающих зрителей, ведь уже в среду 4-го декабря появится полноценный трейлер картины.

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В свежем ролике демонстрируются красивые виды, трюки, перестрелки, стильный Джеймс Бонд и его Aston Martin, оснащенный оружием. Сюжет расскажет о прерванном отпуске агента из-за новой миссии по спасению ученого, которая разворачивается неожиданным образом после того, как Бонд попадает в плен к таинственному злодею.

Напомним, что фильм 007: Не время умирать выйдет в прокат 9-го апреля 2020-го года.

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