"Хотел больше": Звезда Терминатора рассказал о съемках в новой провальной части

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Терминатор: Темные судьбы /Flickr

Американский актер Эдвард Ферлонг, которй прославился ролью Джона Коннора в Терминаторе 2, вернулся в экшен-франшизу в новой части, но ненадолго. Зритель смог насладиться лишь его камео, а о съемках он рассказал на YouTube.

Эдвард Ферлонг /Flickr

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По словам Ферлонга, он был расстроен, что его персонажа ожидала скоропостижная смерть в начале картины. "Они меня прикончили! В этом была моя роль. Я пришел, поработал денек, съемки прошли за один день. И да, был CGI. Мне заплатили. Но обломно, потому что я бы с удовольствием снялся в целом фильме, заработал бы кучу денег. Я хотел сделать больше", - резюмировал актер.

Напомним, что Терминатор: Темные судьбы провалился в прокате. При бюджете в 185 млн долларов он собрал всего лишь 248 млн.

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