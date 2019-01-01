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"Хотел больше": Звезда Терминатора рассказал о съемках в новой провальной части

В тексте новости присутствуют спойлеры к фильму Терминатор: Темные судьбы
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Терминатор: Темные судьбы
Терминатор: Темные судьбы
/Flickr

Американский актер Эдвард Ферлонг, которй прославился ролью Джона Коннора в Терминаторе 2, вернулся в экшен-франшизу в новой части, но ненадолго. Зритель смог насладиться лишь его камео, а о съемках он рассказал на YouTube.

Эдвард Ферлонг
Эдвард Ферлонг
/Flickr

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По словам Ферлонга, он был расстроен, что его персонажа ожидала скоропостижная смерть в начале картины. "Они меня прикончили! В этом была моя роль. Я пришел, поработал денек, съемки прошли за один день. И да, был CGI. Мне заплатили. Но обломно, потому что я бы с удовольствием снялся в целом фильме, заработал бы кучу денег. Я хотел сделать больше", - резюмировал актер.

Напомним, что Терминатор: Темные судьбы провалился в прокате. При бюджете в 185 млн долларов он собрал всего лишь 248 млн.

Ранее сообщалось о том, что Арнольд Шварценеггер едва не умер на операционном столе

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