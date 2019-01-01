Свадебный год: Сара Хайланд отказалась идти к алтарю?

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Свадебный год /Пресс-служба

Главная героиня -девушка по имени Мара, прекрасный и уникальный фотограф, имя которой известно на всю страну. Она может не только организовать прекрасную съемку, но и рассказать о своем любимом деле уникальные новости и факты. Заказчикам приходится долгое время до не дозваниваться, чтобы заказать очередную фотоссесию, и не для всех находится место в ее плотном графике.

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Проживая в Лос-Анджелесе, иногда, она чувствует себя совершенно одинокой, потому как после работы постоянно возвращается в пустой дом. Но уже давно, она решила для себя, раз и навсегда, что никогда не согласится стать чьей-то женой, готовить завтраки и ужины, и тем более, рожать детей. При таком раскладе, она может самостоятельно принимать решения, ни от кого не зависеть и никогда не менять планы, из-за семейных проблем. Однажды, в ее жизни появляется Джек -одинокий парень, что сразу же ей понравился.

Свадебный год /Пресс-служба

Он был очень красив и брутален, и сразу же стал подавать знаки внимания в ее сторону. Между ними завязались романтические отношения, сопровождающиеся свиданиями и прогулками ночным городом. Проходит некоторое время, и он стал поговаривать о совместной жизни, на что она сразу же выказала свое отрицательное отношение. Сможет ли главная героиня сама сделать отважный шаг к алтарю?

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Знаете ли вы, что

Режиссером "Свадебного года" стал Роберт Лукетич, который снял "Блондинку в законе".

Сара Хайланд и Анна Кэмп ранее обе снимались с Адамом Дивайном. Сара в сериале "Американская семейка" (2009), а Анна в фильмах "Идеальный голос" (2012) и "Идеальный голос 2" (2015).

"Свадебный год" - в кино с 28 ноября!

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