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"Секс-бомба": Вышел новый трейлер драмы Скандал о домогательствах

Картина выйдет в декабре
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Скандал
Скандал
/Flickr

На YouTube вышел новый, уже третий по счету трейлер долгожданной драмы под названием Скандал, которая будет представлена в конце этого года. Главные роли в ней сыграли Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон.

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Сюжет расскажет о реальных событиях, происходивших в стенах (и за ними) FOX News, и связанных с сексуальными домогательствами со стороны основателя крупной медиаимперии. Именно женщины, ставшие его жертвами, решили рассказать о случившемся и добиться его наказания.

Премьера фильма Скандал состоится 13-го декабря.

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Скандал секс скандал трейлер Марго Робби Николь Кидман Шарлиз Терон Все теги
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