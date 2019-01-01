"Секс-бомба": Вышел новый трейлер драмы Скандал о домогательствах

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Скандал /Flickr

На YouTube вышел новый, уже третий по счету трейлер долгожданной драмы под названием Скандал, которая будет представлена в конце этого года. Главные роли в ней сыграли Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон.

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Сюжет расскажет о реальных событиях, происходивших в стенах (и за ними) FOX News, и связанных с сексуальными домогательствами со стороны основателя крупной медиаимперии. Именно женщины, ставшие его жертвами, решили рассказать о случившемся и добиться его наказания.

Премьера фильма Скандал состоится 13-го декабря.

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