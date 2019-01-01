Отличный старт: Холодное сердце 2 побило рекорд по кассовым сборам

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Холодное сердце 2 /Flickr

Один из самых долгожданных мультфильмов, да и вообще проектов года, Холодное сердце 2 от Disney вышел в мировой прокат на прошлой неделе и уже начал бить рекорды. В Американском прокате анимационная лента собрала 127 млн долларов за первый уикенд, а во всем мире сборы достигли 350 млн.

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Стоит отметить, что это самый успешный старт для Disney, если не учитывать проекты с Pixar. Таким образом, сиквелу Холодного сердца теперь также принадлежит и рекорд ноября среди мультфильмов, вышедших в последнем месяце осени. А вот от полноценного прокатного рекорда в Америке его отделяют лишь Голодные игры (158 млн) и три части Сумерек (138 - 148 млн).

У студии Disney в этом году колоссальные успехи и несколько проектов-миллиардеров. Теперь остается лишь ждать, когда (или если) Холодное Сердце пополнит их список.

Ранее сообщалось о том, что Малефисента 2 стала самым провальным фильмом Disney в 2019-ом