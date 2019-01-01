Блокбастер Бэтмен обзавелся еще одной голливудской звездой

Стало известно, кто еще сыграет в кинокомиксе

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Бэтмен /Flickr

Новая экранизация комиксов DC о супергерое Бэтмене, где главную роль сыграет Роберт Паттинсон, продолжает обрастать различными подробностями. На этот раз стало известно, что к актерскому составу фильма присоединился Джон Туртурро.

Джон Туртурро /Getty Images

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Об этом сообщил режиссер фильма Мэтт Ривз. Отмечается, что актер сыграет роль одного из боссов криминального мира города Готэма по имени Кармайн Фальконе. Кроме этого стоит отметить, что одним из главных злодеев фильма должен стать Загадочник, в которого перевоплотится Пол Дано.

Напомним, что выход фильма Бэтмен назначен на 24-ое июня 2021-го года. Также стоит отметить, что одним из последних фильмов с Джоном Туртурро стала драма Глория Белл 2018-го года.

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