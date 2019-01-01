"Не знаю, откуда это взялось": Режиссер Джокера опроверг новость о продолжении

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Джокер /Flickr

Появившаяся в СМИ новость о том, что фильм Джокер получит продолжение буквально за сутки разлетелась по всему миру. Однако режиссер фильма Тодд Филлипс прокомментировал ее, заявив, что встречи с главой Warner Bros не было, как и планов на вторую часть.

Тодд Филлипс и Хоакин Феникс /Getty Images

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Филлипс подчеркнул, что думал над сиквелом, так как оригинальный фильм собрал более миллиарда долларов при бюджете в $60 млн. Он также сказал, что новость была о встрече, который на самом деле никогда и не было. "Новость отсылает к встрече, которой никогда не было. Это в лучшем случае преждевременно, - опроверг информацию постановщик. - У нас нет договоренности с Хоакином (Фениксом - прим. ред.), у них нет договоренности со мной и сценаристом. Клянусь богом, не знаю, откуда это взялось"

Ранее сообщалось о том, что Трамп устроил спецпоказ Джокера в Белом доме и поделился впечатлениями