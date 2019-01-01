Опубликован зрелищный постер сериала Ведьмак от Netflix

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Ведьмак /Flickr

Один из самых ожидаемых сериалов зимы 2019-го Ведьмак от стримингового сервиса Netflix, в котором роль Геральта исполнил голливудский актер Генри Кавилл. Совсем недавно он был продлен на второй сезон, а теперь опубликовали официальный постер.

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На нем изображены главные герои многосерийного проекта - Йенниффер, Цири и сам ведьмак Геральт на фоне карты мира, в котором будет происходить действие сериала. Кроме этого, можно увидеть слоган, который гласит: "Худшие монстры - те, который мы создаем сами".

Ведьмак /Flickr

Напомним, что сериал Ведьмак выйдет на Netflix 20-го декабря.

Ранее сообщалось о том, что опубликованы первые кадры сериала по экшену Форсаж от Netflix