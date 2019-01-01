Джокер получит продолжение: Что известно о сиквеле

К своей роли может вернуться Хоакин Феникс

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Джокер /Flickr

Нашумевший фильм Джокер, основанный на комиксах DC, от режиссера Тодда Филлипса получит вторую часть, которая продолжит историю. Об этом заявило авторитетное издание The Hollywood Reporter.

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Как сообщают источники, постановщик ленты уже встречался с боссами Warner Bros для обсуждения съемок сиквела, а также Филлипс попросил Тоби Эммерих разрешить ему использовать и других персонажей из комиксов DC. Клоуна Джокера снова должен воплотить на экране Хоакин Феникс.

Однако, стоит отметить, что пока официальных подтверждений ни от студии, ни от режиссера по этому поводу не поступало.

Ранее сообщалось о том, что Трамп устроил спецпоказ Джокера в Белом доме и поделился впечатлениями