"Я возненавидел жизнь": Звезда Черепашек-Ниндзя раскритиковал съемки в фильме

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Черепашек-Ниндзя /Flickr

Голливудский актер Алан Ричсон, который в перезапуске блокбастера Черепашки-Ниндзя сыграл Рафаэля, спустя несколько лет после съемок признался, что участие в этой франшизе была самым плохим опытом в его карьере. По его словам, продюсеры не сдерживали обещаний, не доплачивали сверхурочные, а также делали запреты.

Алан Ричсон /Getty Images

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Ричсон сообщил, что его уговорили на участие в съемках, пообещав популярность и посещение всех премьер. Однако им позже запретили говорить с журналистами. Кроме этого, по его словам, на съемочной площадке им запрещали снимать костюмы для захвата движений, не пускали в машины, чтобы уехать домой, а также не получали доплату за переработанные часы.

"Из-за этого я возненавидел мою жизнь. Они очень плохо с нами обращались и нарушили множество обещаний. Я сперва не соглашался, потому что не хотел тратить лучшие годы моей жизни, чтобы в итоге никто даже не узнал, что я там был", - подчеркнул актер.

Напомним, что свет увидели только две части перезагруженных Черепашек-Ниндзя. Последняя вышла в 2016-ом году, получила негативные отзывы критиков, а также провалилась в прокате.

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