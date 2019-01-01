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Опубликованы первые кадры сериала по экшену Форсаж от Netflix

Проект расскажет о брате Доминика Торетто
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Форсаж
Форсаж
/Flickr

Девятая часть популярной экшен-франшизы Форсаж выйдет на широкие экраны весной 2020-го, а уже в конце этого года зрители смогут увидеть анимационный сериал Форсаж: Шпионы-гонщики от Netflix, который обзавелся свежими кадрами.

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Новинка расскажет о молодом двоюродном брате Доминика Торетто Тони, который начинает работать на правительственное агентство. Его миссия - внедриться в элитную гоночную лигу, за которой скрывается организация, собравшаяся захватить мир.

Премьера мультсериала Форсаж: Шпионы-гонщики состоится 26-го декабря на Netflix.

Ранее сообщалось о том, что Киану Ривз может сняться в новом Форсаже

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