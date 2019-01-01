Появились свежие подробности о сериале Властелин Колец от Amazon

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Властелин Колец /Flickr

Долгожданный первый сезон сериала Властелин Колец, основанного на культовом произведении Дж. Р. Р. Толкина, в скором времени начнут снимать в Новой Зеландии. Однако теперь стало известно, что Amazon уже продлил проект на второй сезон, офицально заказав его производство.

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Действие сериала будет развернуто аж за 3000 лет до событий, который были показаны в трилогии Питера Джексона. Тогда Саурон боролся с эльфами и именно тогда было создано Кольцо Всевластия. Стоит отметить, что всего к выходу планируется пять сезонов, на которые потратят 1 миллиард долларов.

Премьера сериала Властелин Колец назначена на 2020-ый год, точная дата пока неизвестная. Первые эпизоды поставит Хуан Антонио Бонита.

Ранее сообщалось о том, что в сериале Властелин Колец снимется звезда Игры Престолов