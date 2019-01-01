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Отель Эдельвейс /Пресс-служба

21 ноября в украинских кинотеатрах стартует комедия "Отель Эдельвейс". В главной роли - Сергей Комаровский.

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Алекс - обычный такой миллионер. Как и все богачи, он хочет увеличивать количество нулей на своем банковском счету, и готов ради этого на любые даже самые опасные авантюры. Он узнал об одной гостинице где-то в глуши посреди гор, под которой огромные залежи золота. Это место может сделать его миллиардером, нужно только поселиться на пару дней и завести хорошие отношения с владельцем отеля. А ещё лучше будет обворожить его дочь Ирит и жениться на ней, чтобы права на землю передались со временем Алексу. Только вот не думал олигарх, что влюбится в девушку… А ещё все дело усложняет тайная помолвка Ирит и то, что о золотом месторождении знает не только Алекс.

Также в картине сыграли: Виктория Булитко, Анна Кузина, Василий Вирастюк, Наталья Васько, Катерина Рубашкина и другие. Продюсером фильма выступил Сергей Степаненко, режиссером - Юрий Рудый.

"Отель Эдельвейс" - в кино с 21 ноября!

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