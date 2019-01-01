Культовый блокбастер Город Грехов станет сериалом

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Город Грехов /Flickr

Популярный фильм Город Грехов, основанный на одноименном комиксе Фрэнка Миллера (который стал одним из режиссеров экранизации), имеет уже две полнометражные части, а теперь же станет сериалом. Его выпустит студия Legendary Television, работать над ним снова будет Миллер, а также планируется привлечь режиссера Роберта Родригеса.

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О чем конкретно поведает многосерийный проект, пока неизвестно, как и то, когда он выйдет и на каком канале или стриминговой платформе будет представлен. Напомним, что вторая и последняя часть фильма Город Грехов вышла в 2014-ом году с подназванием Женщина, ради которой стоит убивать.

Ранее сообщалось о том, что Тарантино признался, когда выйдет его последний фильм