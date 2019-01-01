Армена Джигарханяна экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии

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Армен Джигарханян /facebook.com/Armen-Djigarkhanyan-Արմեն-Ջիգարխանյան-Армен-Джигарханян-61656208082/

Знаменитого актера Армена Джигарханяна срочно госпитализировали в одну из больниц Москвы. Как сообщает Telegram-канал Mash, у 84-летнего актера крайне тяжелое состояние, а в данный момент он находится в реанимации под присмотром врачей.

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По существующей информации, у Джигарханяна обострились все хронические болезни на фоне длительной пневмонии. Пока что официального подтверждения о случившемся не поступало, однако еще в августе актер попадал в больницу из-за сердечно-сосудистой и почечной недостаточности.

Напомним, что Армен Джигарханян известен по ролям в фильмах Когда наступает сентябрь, Собака на сене и многих других. В начале российской агрессии против Украины выразил поддержку украинцам и раскритиковал российскую власть.

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