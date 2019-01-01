Многомиллионные убытки: Доктор Сон по Кингу провалился на старте проката

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Доктор Сон /Flickr

Пока Warner Brothers пожинают плоды за Джокером, который успел стать самым прибыльным фильмом в своем жанре, остальные ленты студии продолжают череду осенних провалов. Плохо стартовали Щегол с Николь Кидман, Сиротский Бруклин с Эдвардом Нортоном, а многообещающий Доктор Сон, ставший продолжением кинговского Сияния, и вовсе может принести студии десятки миллионов убытков.

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Как сообщает издание Deadline, эксперты посчитали, что Warner могут потерять, как минимум, 20 миллионов долларов. Но для этого лента придется собрать хотя 100 млн в прокате, а если же кассовые сборы окажутся меньшими, то к общей сумме потерять прибавится еще примерно 10 млн.

Стоит также отметить, н за первый уикенд лента в домашнем прокате заработала всего лишь $14 млн, хотя прогнозы достигали 25-30 млн. Несмотря на это, оценки критиков довольно высоки - на Rotten Tomatoes рейтинг фильма Доктор Сон составляет 76 процентов.

Ранее сообщалось о том, что Гемини с Уиллом Смитом провалился и принес убытки