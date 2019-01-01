Обновленный и улучшенный: Вышел трейлер фильма Соник с Джимом Керри

Поделись







Соник в кино /facebook.com/sonicmovie/

После премьеры дебютного трейлера Соника в кино студия Paramount выслушала всю критику, которая на них обрушилась в интернете, и решила доделать экранизацию популярной игры, изменив дизайн главного героя (в сторону любимых многими мультфильмов о еже) и улучшив спецэффекты. Теперь вышел свежий трейлер, в котором видны результаты.

Читай также: ТОП-5 классных фильмов, основанных на играх

Фильм расскажет о наглом ежике, который плевал на чужое мнение и законы. Но однажды он вынужден будет попасть в настоящий мир, где живут реальные люди. И здесь есть безумный доктор Роботник (именно его играет Джим Керри), желающий захватить мир, с которым ежу Сонику придется побороться.

Фильм Соник в кино выйдет в прокат 14-го февраля 2020-го года.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер анимационного фильма Скуби-Ду