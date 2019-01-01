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Опубликован финальный трейлер долгожданного сериала по Звездным Войнам

Сериал Мандалорец выйдет на Disney+ 12-го ноября
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Мандалорец
Мандалорец
/Flickr

Долгожданный стриминговый сервис Disney+ начинает свою работу уже 12-го ноября, а вместе с его запуском будет представлен и первый их оригинальный сериал Мандалорец. Проект входит во вселенную Звездных Войн, а также является одним из самых дорогих в истории.

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По сюжету, после падения Империи, обитающий на краю Галактики наемник влачит свое жалкое существование, несмотря на то, что является представителем расы, которая когда-то была великой. В самом же ролике создатели показали отрывок из сериала, демонстрирующий общую атмосферу, часть сюжета и спецэффекты.  

Ранее сообщалось о том, что в Сеть утекли кадры концовки девятых Звездных Войн

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