"Это потрясающе": Мила Йовович рассказала о своей сексуальной жизни

Поделись







Мила Йовович /Getty Images

Знаменитая голливудская актриса украинского происхождения Мила Йовович, которая состоит в браке с режиссером Полом У. С. Андерсоном, рассказала в недавнем интервью несколько деталей о своей личной жизни.

Читай также: ТОП-5 отличных фильмов с Милой Йовович

Как сообщает издание US Weekly, актриса редко видится со своими детьми, поэтому они спят с ней в одной комнате, чтобы быть вместе хотя бы ночью. Йовович рассказала, что так делают почти все люди на планете. А вот по поводу сексуальной жизни актриса призналась, что именно на кровати у них с супругом уже давно близости не было.

"Раз в неделю мы устраиваем себе свидание в отелях, куда отправляемся без детей. Кроме того, у нас дома есть большая гардеробная. Она просторная и звуконепроницаемая. Когда дети ложатся спать, я могу зажечь в гардеробной свечи, разложить подушки. Это потрясающе. Пещера любви", - подытожила звезда.

Напомним, что Мила Йовович является звездой серии фильмов Обитель Зла. Последний из них вышел в 2016-ом году.

Ранее сообщалось о том, что дублер Милы Йовович подала в суд на создателей Обители Зла из-за травм