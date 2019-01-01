"Минус 30 кг": Кристиан Бэйл изменил внешность ради фильма Ford против Ferrari

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Ford против Ferrari /facebook.com/FoxMovies

Знаменитый голливудский актер Кристиан Бэйл неоднократно набирал вес и худел ради ролей в кино. В последний раз он набрал несколько килограммов для фильма Власть, где он сыграл Дика Чейни, после чего заявил, что больше на такие жертвы идти не собирается. Однако, как оказалось, 45-летний Бэйл снова изменился ради картины Ford против Ferrari.

Бэйл в фильме Ford против Ferrari /Кадр из фильма

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В этом актер сам рассказал изданию Variety во время премьеры ленты. Он признался, что сбросил примерно 30 килограммов (большинство из них набрал для Власти), отметив, что сделать это пришлось в короткие сроки. "Я не мог влезть в эту чертову машину - они созданы не для комфорта. Они очень тесные", - резюмировал Кристиан. Стоит отметить, что его напарнику Мэтту Дэймону прибегать к подобным изменениям не пришлось.

Напомним, что фильм Ford против Ferrari рассказывает о людях, которые собрались создать спорткар, который сможет обогнать непобедимого Ferrari. В украинский прокат он выйдет 14-го ноября.

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