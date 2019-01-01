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Безудержный экшен: Вышел трейлер Плохих Парней 3 с Уиллом Смитом

Боевик выйдет на широкие экраны в январе 2020-го
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Плохие Парни навсегда
Плохие Парни навсегда
/Скриншот с YouTube

Sony Pictures опубликовали на YouTube новый полноценный трейлер долгожданной третьей части боевика Плохие Парни. Спустя 17 лет к своим ролям вновь вернулись Уилл Смит и Мартин Лоуренс.

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В новой части напарники серьезно разругались. Маркус теперь заниматься сыскной деятельностью, а Лоури переживает кризис среднего возраста. Но им придется забыть о разногласиях и снова объединить усилия в новом деле, где также есть место и для новых молодых лиц.

Боевик Плохие Парни Навсегда выйдет на экраны кинотеатров 23-го января 2020-го года.

Ранее сообщалось о том, что появился новый трейлер фильма Джуманджи: Новый уровень

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Плохие Парни Плохие парни навсегда трейлер Уилл Смит Мартин Лоуренс боевик экшен Sony Все теги
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