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Стало известно, когда выйдет продолжение Человека-Паука: Через вселенные

Анимационный фильм выйдет в 2022-ом году
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Человек-Паук: Через вселенные
Человек-Паук: Через вселенные
/Flickr

Студия Sony официально анонсировала продолжение оскароносного мультфильма Человек-Паук: Через вселенные. Об этом они заявили на своей официальном страничке в Twitter, прикрепив короткий тизер с датой выхода картины.

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Пока неизвестно то, о чем будет сюжет. Предположительно, история расскажет о взаимоотношениях Майлза Моралеса и Гвен Стейси, а также покажет события после того, как Человек-Паук 2099 использовал девайс для перемещения между мирами.

Мультфильм Человек-Паук: Паучьи вселенные (SpiderVerse) выйдет 8 апреля 2022 года. Первая часть увидела свет в 2018-ом году, получил Оскар как Лучший анимационный фильм.

Ранее сообщалось о том, что появились новые сюжетные подробности фильма Веном 2

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