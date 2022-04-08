Стало известно, когда выйдет продолжение Человека-Паука: Через вселенные

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Человек-Паук: Через вселенные /Flickr

Студия Sony официально анонсировала продолжение оскароносного мультфильма Человек-Паук: Через вселенные. Об этом они заявили на своей официальном страничке в Twitter, прикрепив короткий тизер с датой выхода картины.

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Пока неизвестно то, о чем будет сюжет. Предположительно, история расскажет о взаимоотношениях Майлза Моралеса и Гвен Стейси, а также покажет события после того, как Человек-Паук 2099 использовал девайс для перемещения между мирами.

Мультфильм Человек-Паук: Паучьи вселенные (SpiderVerse) выйдет 8 апреля 2022 года. Первая часть увидела свет в 2018-ом году, получил Оскар как Лучший анимационный фильм.

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