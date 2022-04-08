Стало известно, когда выйдет продолжение Человека-Паука: Через вселенные
Студия Sony официально анонсировала продолжение оскароносного мультфильма Человек-Паук: Через вселенные. Об этом они заявили на своей официальном страничке в Twitter, прикрепив короткий тизер с датой выхода картины.
April 8, 2022 🕷 #SpiderVerse pic.twitter.com/3vG2PJF3L2— Sony Pictures Animation (@SonyAnimation) 1 ноября 2019 г.
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Пока неизвестно то, о чем будет сюжет. Предположительно, история расскажет о взаимоотношениях Майлза Моралеса и Гвен Стейси, а также покажет события после того, как Человек-Паук 2099 использовал девайс для перемещения между мирами.
Мультфильм Человек-Паук: Паучьи вселенные (SpiderVerse) выйдет 8 апреля 2022 года. Первая часть увидела свет в 2018-ом году, получил Оскар как Лучший анимационный фильм.
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