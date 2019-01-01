Переключиться на мобильную версию

"Фильм с треском провалился": Шварценеггер рассказал, под подставил Сталлоне

Актер признался, почему Сталлоне снялся в фильме Стой! Или моя мама будет стрелять
Поделись

Шварценеггер и Сталлоне
Шварценеггер и Сталлоне
/Getty Images

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер посетил шоу Джимми Киммел в прямом эфире, на котором рассказал, что на нем отчасти лежит вина за самый провальный фильм в карьере Сильвестра Сталлоне Стой! Или моя мама будет стрелять.

Читай также: Шварценеггер забавно поиздевался над Сталлоне и Рэмбо 5

Шварценеггер рассказал, что изначально главную роль в картине предложили ему, однако он, прочитав сценарий, наотрез отказался в нем участвовать.  прочитал сценарий, и это было откровенное д***мо. Давайте честно…Тогда они пришли к Слаю, а Слай позвонил мне и спросил: "С тобой разговаривали по поводу этого фильма?" И я сказал: "Да, хочу в нем сыграть. Этот фильм - это же гениальная идея". Когда он это услышал, поскольку мы соревновались, то сказал: "Во что бы то ни стало я снимусь в этом фильме". И фильм, конечно же, с треском провалился", - признался Арнольд.

Сталлоне не обошел такое заявление стороной и заявил, вовсе не переживает по поводу такого шуточного обмана со стороны коллеги. В ответ от предложил Железному Арни сняться в сиквеле под названием Стой! Или твоя бабушка надерет тебе задницу.

Напомним, что фильм Стой! Или моя мама будет стрелять вышел в 1992-ом году.

Ранее сообщалось о том, что Арнольд Шварценеггер едва не умер на операционном столе

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Арнольд Шварценеггер Сильвестр Сталлоне Стой или моя мама будет стрелять провал подстава Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь