"Фильм с треском провалился": Шварценеггер рассказал, под подставил Сталлоне

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер посетил шоу Джимми Киммел в прямом эфире, на котором рассказал, что на нем отчасти лежит вина за самый провальный фильм в карьере Сильвестра Сталлоне Стой! Или моя мама будет стрелять.

Шварценеггер рассказал, что изначально главную роль в картине предложили ему, однако он, прочитав сценарий, наотрез отказался в нем участвовать. "Я прочитал сценарий, и это было откровенное д***мо. Давайте честно…Тогда они пришли к Слаю, а Слай позвонил мне и спросил: "С тобой разговаривали по поводу этого фильма?" И я сказал: "Да, хочу в нем сыграть. Этот фильм - это же гениальная идея". Когда он это услышал, поскольку мы соревновались, то сказал: "Во что бы то ни стало я снимусь в этом фильме". И фильм, конечно же, с треском провалился", - признался Арнольд.

Сталлоне не обошел такое заявление стороной и заявил, вовсе не переживает по поводу такого шуточного обмана со стороны коллеги. В ответ от предложил Железному Арни сняться в сиквеле под названием Стой! Или твоя бабушка надерет тебе задницу.

“Stop Or Your Grandmother Will Beat Your Ass.”

— A tribute to @Schwarzenegger https://t.co/KM0qLvJFM9 @jimmykimmel @JimmyKimmelLive pic.twitter.com/QnmeCaMX3g