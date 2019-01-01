Монстры, магия и сражения: Вышел трейлер сериала Ведьмак от Netflix

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Ведьмак /скриншот с YouTube

Один из самых ожидаемых сериалов этого года Ведьмак от стриминговой платформы Netflix обзавелся полноценным трейлером. В нем можно увидеть главных героев, спецэффекты, а также сцены с экшеном и баталиями. Кроме этого, Netflix объявили официальную даты премьеры - 20 ноября.

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Сериал Ведьмак расскажет о Геральте из Ривии, который сошел со страниц одноименных фэнтези-романов Анджея Сапковского. Суровый седовласый охотник на монстров (которого сыграл Генри Кавилл) странствует по разным местам, выполняя различные задания. Он сражается с нечистью, впутывается в политические интриги, а также защищает юную Цири.

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