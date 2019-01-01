Новые приключения: Вышел яркий трейлер сериала по Истории Игрушек

Поделись







История Игрушек /Flickr

Одним из заявленных сериалов на платформе Disney+ станет спин-офф мультфильма История Игрушек о персонаже Вилкинсе, который появился в четвертой части. Он будет называться Вилкинс задает вопросы, а в Сети уже опубликовали первый трейлер.

Читай также: Опубликованы эффектные постеры Холодного Сердца 2

Сюжет мультсериала расскажет о том, как Вилка, ставшая любимой игрушкой своей хозяйки, пытается разобраться с тем, что происходит в окружающем мире. Вилкинса интересует многое и в ходе своих новых приключений он пытается получить ответы на волнующие его вопросы.

Дата выхода сериала Вилкинс задает вопросы пока неизвестна.

Ранее сообщалось о том, что HBO выпустит супергеройский сериал Зеленый Фонарь от DC