HBO выпустит супергеройский сериал Зеленый Фонарь от DC

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Зеленый Фонарь /Flickr

Популярный герой комиксов от издательства DC Зеленый Фонарь получил свой собственный сериал. Проект будет разработан для новой стриминговой платформы HBO Max, а шоураннером стал режиссер и продюсер Грег Берланти, работавший над Флэшем, Леденящими душу приключениями Сабрины и фильмом С любовью, Саймон.

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Сюжет сериала развернется вокруг космического полицейского, который является членом корпуса Зеленых Фонарей. Он будет отвечать за безопасность не только на Земле, но и во Вселенной, однако пока неизвестно, кто из главных героев комикса предстанет перед зрителями.

Напомним, что сериал Зеленый Фонарь выйдет на стриминговой платформе HBO Max, которая будет запущена в мае 2020-го. Стоит отметить, что в 2011-ом году в прокат вышел фильм Зеленый Фонарь, где главную роль сыграл Райан Рейнольдс.

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