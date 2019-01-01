Долгая ночь: HBO отказались от сериала по Игре Престолов

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Игра Престолов /Flickr

Еще в июле сообщалось, что состоялись съемки пилотной серии сериала-приквела Игры Престолов, который называется Долгая Ночь. Однако канал HBO вынужден был отказаться от производства из-за того, что у проекта был слишком высокий бюджет, а работа над первым эпизодом слишком затянулась.

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Такой новостью поделился шоураннер проекта Джейн Голдман. Стоит отметить, что сценарий уже был написан, а главную роль уже играла Наоми Уоттс. Теперь же HBO решили заняться производством другого спин-оффа - Дом Дракона, который основан на книге Пламя и Кровь Джорджа Р. Р. Мартина, и расскажет о доме Таргариенов. Уже заказано 10 эпизодов.

Постер сериала Дом Дракона /facebook.com/GameOfThrones/

Напомним, что сериал Игра Престолов закончился после 8-го сезона в мае этого года.

Ранее сообщалось о том, что в сериале Властелин Колец снимется звезда Игры Престолов