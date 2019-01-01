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Вышел леденящий кровь трейлер фильма ужасов Проклятие

Картина выйдет в начале 2020-го года
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Проклятие
Проклятие
/скриншот с YouTube

Вышел свежий трейлер грядущего фильма ужасов Проклятие от режиссера Сэма Рэйми. Как известно, фильм будет иметь общие черты с лентами 2002 и 2004 годов, а также в некоторых моментах будет похож на японский одноименный хоррор. Однако новинка не будет ни сиквелом, ни ремейком вышеупомянутых картин.

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Сюжет расскажет о детективах, которые расследуют дело о женщине, убившей свою семью. Попав в ее дом, обнаруживается, что он проклят, а тех, кто в него входит, ожидает смерть. Это и показывается в ролике, где некий результат проклятия обрушивается и на главного героя, которого играет Джон Чо.

Хоррор Проклятие выйдет на большие экраны 16 января 2020 года.

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Проклятие трейлер хоррор ужастик фильм ужасов Джон Чо Сэм Рэйми Все теги
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