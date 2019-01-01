"Выкрикивал лозунги": В Париже из-за опасности сорвался сеанс Джокера

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Джокер /Flickr

На одном из недавних вечерних показов фильма Джокер в парижском кинотеатре Grand Rex, который вмещает в себя 500 человек, произошел инцидент. Сообщается, что один из зрителей вел себя агрессивно, из-за чего сеанс был прерван.

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По сообщениям свидетелей, один зритель выкрикивать политический лозунг, который поначалу всех рассмешил. "Он повторил фразу не менее шести раз. Сначала это был смешно, потом некоторые попросили его замолчать. И вдруг он встал со своего места и стал вопить: "Аллах Акбар". Люди вскочили в панике, бросились бежать к выходам", - подчеркнул очевидец произошедшего.

Охрана кинотеатра задержала нарушителя порядка, однако он все же смог убежать. Чуть позже его поймали на улице полицейские. Теперь его обвиняют в "оправдании терроризма". Какое наказание ему грозит, пока неизвестно.

Ранее сообщалось о том, что Хоакин Феникс жестко срывался на съемках Джокера