Вышел трейлер исторической драмы Король с Паттинсоном и Шаламе

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Король /Flickr

В Сети появился долгожданный трейлер исторической драмы Король от Netflix. В фильме главные роли сыграли Тимоти Шаламе, Роберт Паттинсон и Джоэл Эдгертон.

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Лента расскажет история короля Генриха V, который правил Англией с 1413-го по 1422-ой год. Он принимал участие в Столетней войне и даже сам выходил на поле боя. Судя по опубликованному ролику, в ленте будет присутствовать мрачная атмосфера, серые тона и суровость исторических лент.

Лента Король выйдет на Netflix 1-го ноября.

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