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Кошмарный директор или школа №5 /Пресс-служба

30 октября в Столичном кинотеатре Синема Сити (ТРЦ Ocean Plaza) состоится звездная вечеринка - Премьера комедии "Кошмарный директор или Школа №5" с Дашей Астафьевой, Оксаной Сташенко, Дмитрием Суржиковым и Сергеем Фроловым в главных ролях.

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Также в фильме сыграли: эксперт и участники шоу "Топ-модель по-украински" Сергей Никитюк, Дмитрий Топоринский, Егор Степаненко, певец Виктор Павлик, звезда сериала "Киев днем ​​и ночью" Тая Щурук, группа HighUp5, Федор Гуринец, Александр Рудинский , Анна Лебедева и другие.

На премьере Вас ждет: красная дорожка, яркие фотозоны, концерт от группы HighUp5, знакомство и общение с актерами фильма, угощение от "Сушия" и BonAqua, розыгрыши подарков от студии "High Up Studio" и отличное настроение.

Ведущий вечера: KISHE

Начало вечеринки в 19:20

Начало сеанса в 20:00

О фильме:

Комедия "Кошмарный директор или школа №5" снята в Украине в 2019 году студией Татьяны Гнедаш "Artforms Продакшн" и студии "High Up Studio". Обе студии специализируются на производстве телевизионных сериалов и для них это дебют в полнометражном прокатном кино.

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Фильм рассказывает о новом директоре школы, ранее работавший в колонии и учеников ужасной школы района. История о том, как взрослые и подростки меняют друг друга, об их ошибки, второй шанс, первую настоящую любовь, которая и в 15, и в 45 все равно безумная, и о том, что самое важное быть собой, ведь сам себя не обманешь, правда ?

"Кошмарного директора" сыграл Сергей Фролов, известный по фильму "Тайный дневник Симона Петлюры".

Саундтрек к фильму спели энергичные HighUp5.

Авторы сценария - Татьяна Гнедаш, Саша Ткаченко и Иван Шишман, режиссер-постановщик - Мила Погребиская.

В широкий прокат лента выходит 31 октября.

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