Вышел яркий и драйвовый трейлер украинское комедии Безумная Свадьба 2

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Безумная Свадьба 2 (Скажене Весілля 2) /Пресс-служба

Долгоджданная украинская звездная комедия Безумная Свадьба 2 (Скажене Весілля 2), которая является продолжением нашумевшего фильма 2018-го года, обзавелась полноценным трейлером. В ролике показали всех главных героев, а также отечественных звезд, которые снялись в ленте.

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Трейлер демонстрирует яркие кадры из фильма, а также драйвовые сцены со стрельбой, погонями, парадом автомобилей, спецотрядом, а также всеми героями комедии. Но главные сюжетные детали создатели пока держат в секрете, как и новых персонажей.

Украинская комедия Безумная Свадьба 2 (Скажене Весілля 2) выйдет на экраны кинотеатров уже 25-го декабря.

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