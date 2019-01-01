Вышел яркий и драйвовый трейлер украинское комедии Безумная Свадьба 2
Долгоджданная украинская звездная комедия Безумная Свадьба 2 (Скажене Весілля 2), которая является продолжением нашумевшего фильма 2018-го года, обзавелась полноценным трейлером. В ролике показали всех главных героев, а также отечественных звезд, которые снялись в ленте.
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Трейлер демонстрирует яркие кадры из фильма, а также драйвовые сцены со стрельбой, погонями, парадом автомобилей, спецотрядом, а также всеми героями комедии. Но главные сюжетные детали создатели пока держат в секрете, как и новых персонажей.
Украинская комедия Безумная Свадьба 2 (Скажене Весілля 2) выйдет на экраны кинотеатров уже 25-го декабря.
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