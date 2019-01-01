Перевернулся автомобиль: Оскароносная актриса Хелен Хант попала в ДТП

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Хелен Хант /Getty Images

Знаменитая голливудская 56-летняя актриса Хелен Хант попала в аварию, после чего автомобиль с ней перевернулся. Сразу же после случившегося ее экстренно госпитализировали в Беверли-Хиллз. Об этом сообщает издание TMZ.

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По существующей информации, врачи сразу же осмотрели актрису, однако никаких повреждений на теле Хант обнаружено не было. Сразу же после обследования она самостоятельно покинула больницу, а в данный момент ее жизни ничего не угрожает.

Напомним, что актриса Хелен Хант известна по фильмам Заплати другому, Без ума от тебя, Изгой и Лучше не бывает. За роль в последнем она была удостоена премии Оскар.

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