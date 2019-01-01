Джокер не появится в новом Отряде Самоубийц: Названа причина

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Отряд Самоубийц /Flickr

В первой версии Отряда Самоубийц 2016-го года появился злодей Джокер в исполнении Джареда Лето, который мало кого обрадовал. В мягком перезапуске, съемкой которого занимается Джеймс Ганн, персонаж не появится. По словам режиссера, он просто не нужен в фильме.

Джокер Джареда Лето /Flickr

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"Никто кроме меня и еще нескольких человек не знает всего списка персонажей в фильме. Так что, если Джокер не появится в нем, это вовсе не будет странно, так как он не является участником Отряда самоубийц в комиксах", - заявил Джеймс Ганн.

Напомним, что новый Отряд Самоубийц выйдет в 2021-ом году. Увидеть же нового злого клоуна, которого сыграл Хоакин Феникс, можно в фильме Джокер, который сейчас идет в украинских кинотеатрах.

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