"Секс-скандал": Вышел трейлер фильма о домогательствах с Робби, Кидман и Терон

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Скандал/Bombshell /Flickr

На YouTube опубликовали полноценный трейлер долгожданной драмы Скандал, которая расскажет о Роджере Айлсе, главе FoxNews, и обвинениям в его сторону. Главные роли в ленте сыграли Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон.

Постер фильма Скандал /Flickr

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В основу сюжеты картины легли реальные события, которые происходили внутри новостной сети FoxNews, когда ее глава Роджер Айлс был уличен в сексуальных домогательствах. Первой об этом и о дискриминации заговорила Гретчен Карлсон, к которой присоединились и другие женщины-коллеги. Эти события изменили данную компанию навсегда.

Фильм Скандал выйдет в прокат 20 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что Джеймса Франко снова обвинили в сексуальных домогательствах