Переключиться на мобильную версию

"Секс-скандал": Вышел трейлер фильма о домогательствах с Робби, Кидман и Терон

Лента Скандал выйдет в декабре 2019-го
Поделись

Скандал/Bombshell
Скандал/Bombshell
/Flickr

На YouTube опубликовали полноценный трейлер долгожданной драмы Скандал, которая расскажет о Роджере Айлсе, главе FoxNews, и обвинениям в его сторону. Главные роли в ленте сыграли Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон.

Постер фильма Скандал
Постер фильма Скандал
/Flickr

Читай также: Вышел трейлер Хищных Птиц с Марго Робби

В основу сюжеты картины легли реальные события, которые происходили внутри новостной сети FoxNews, когда ее глава Роджер Айлс был уличен в сексуальных домогательствах. Первой об этом и о дискриминации заговорила Гретчен Карлсон, к которой присоединились и другие женщины-коллеги. Эти события изменили данную компанию навсегда.

Фильм Скандал выйдет в прокат 20 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что Джеймса Франко снова обвинили в сексуальных домогательствах

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Скандал сексуальные домогательства Бомба Bombshell трейлер Foxnews Марго Робби Николь Кидман Шарлиз Терон Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь