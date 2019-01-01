Блокбастер Бэтмен пополнился еще одной звездой

Поделись







Бэтмен /Flickr

Не так давно стало известно, что актерский состав фильма Бэтмен с Робертом Паттинсоном, который выйдет в 2021-ом году, пополнился Джоной Хиллой и Джеффри Райтом. Теперь же к ним присоединилась и Зои Кравиц, которая перевоплотится в Селину Кайл (Женщину-кошку).

Зои Кравиц /Getty Images

Читай также: Первые детали блокбастера Бэтмен с Робертом Паттинсоном

В данный момент известно, кто в ленте также появятся и другие злодеи в лице Загадочника, Пингвина, Двуликого, Безумного шляпника и других. Сама же лента расскажет о 30-летнем Бэтмене, который уже стал защитником Готэма, и против которого объединяются его враги.

Напомним, что актриса Зои Кравиц известна по сериалу Большая маленькая ложь и Люди Икс: Первый класс.

Ранее сообщалось о том, что в Америке выбрали лучшего Джокера