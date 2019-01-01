"Не смог сдержаться": Режиссер нового Терминатора расплакался от концовки

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Тим Миллер /Getty Images

Популярный режиссер Тим Миллер, снявший первого Дэдпула, а теперь - блокбастер Терминатор: Темные судьбы, дал интервью изданию Fandango, в котором признался, что испытал сильные эмоции от просмотра своего творения.

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Постановщик откровенно рассказал о том, что постоянно при просмотре концовки ленты у него намокают от слез глаза. "Искренне говорю. Буквально сегодня утром я показывал кое-кому финальную сцену и не смог сдержаться. Да-да, я расплакался. Плачу каждый раз, когда это вижу. Очень мощный финал", - резюмировал Миллер.

Напомним, что блокбастер Терминатор: Темные судьбы выйдет в украинский прокат уже 31-го октября.

Ранее сообщалось о том, что Шварценеггер уличил Трампа в одержимости им